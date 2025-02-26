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Лука Дончич о первом матче против «Далласа»: «Все здорово. Сейчас мне больше всего хочется спать»

Лука Дончич рассказал о том, как прошел его первый матч против «Далласа».

Во вторник словенский защитник впервые сыграл против своей бывшей команды «Мэверикс». На счету баскетболиста «Лейкерс» 19 очков, 15 подборов и 12 передач в победной встрече.

«Мне сложно объяснить это. Во время первой четверти, второй, я не понимал, что происходит, это было что-то такое... Не могу подобрать слова.

Я был взволнован, вы знаете, как это работает, но сегодня толком ничего не мог сделать, так что просто рад, что мы победили.

Было здорово. Если честно, сейчас мне больше всего хочется спать», – признался словенец во время интервью вскоре после игры.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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