Лука Дончич о Нико Харрисоне рядом с площадкой на разминке: «Я его не заметил»

Лука Дончич поделился впечатлениями от первого матча с «Мэверикс».

«Даже не знаю, все это странно, конечно. В моменте чувствовал... Не совсем понимал, что делаю. Но я рад, что мы сегодня победили», – заявил игрок «Лейкерс ».

По словам словенца, он не увидел генерального менеджера «Далласа » Нико Харрисона, хотя тот наблюдал за разминкой команд, находясь на площадке.

«Я его не заметил», – утверждает Дончич .

Харрисон в начале февраля принял неожиданное решение обменять суперзвезду НБА в «Лейкерс».