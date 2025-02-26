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Лука Дончич о Нико Харрисоне рядом с площадкой на разминке: «Я его не заметил»

Лука Дончич поделился впечатлениями от первого матча с «Мэверикс».

«Даже не знаю, все это странно, конечно. В моменте чувствовал... Не совсем понимал, что делаю. Но я рад, что мы сегодня победили», – заявил игрок «Лейкерс».

По словам словенца, он не увидел генерального менеджера «Далласа» Нико Харрисона, хотя тот наблюдал за разминкой команд, находясь на площадке.

«Я его не заметил», – утверждает Дончич.

Харрисон в начале февраля принял неожиданное решение обменять суперзвезду НБА в «Лейкерс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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Нико Харрисон
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