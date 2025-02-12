НБА. «Даллас» примет «Голден Стэйт», «Хьюстон» встретится дома с «Финиксом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 15 матчей.

«Даллас » примет на своей арене «Голден Стэйт », «Хьюстон » встретится дома с «Финиксом », который пытается вернуться в зону плей-ин.

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.