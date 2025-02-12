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НБА. «Даллас» примет «Голден Стэйт», «Хьюстон» встретится дома с «Финиксом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 15 матчей.

«Даллас» примет на своей арене «Голден Стэйт», «Хьюстон» встретится дома с «Финиксом», который пытается вернуться в зону плей-ин.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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