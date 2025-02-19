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НБА. «Лейкерс» встретятся с «Шарлотт»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоится один матч.

В первый игровой день после перерыва на Матч всех звезд «Лейкерс» встретятся на своей площадке с «Шарлотт».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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результаты
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logoШарлотт
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