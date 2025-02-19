НБА. «Лейкерс» встретятся с «Шарлотт»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоится один матч.

В первый игровой день после перерыва на Матч всех звезд «Лейкерс » встретятся на своей площадке с «Шарлотт ».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.