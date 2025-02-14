НБА. Турнир восходящих звезд. Команда Хардуэя против команды Маллина, команда G-лиги против команды Ричмонда
Сегодня пройдет Турнир восходящих звезд НБА.
Команда C Криса Маллина сыграет с командой T Тима Хардуэя. Команда Джереми Лина из игроков G-лиги встретится с командой M Митча Ричмонда. Победители выйдут в финал.
НБА
Турнир восходящих звезд
1/2 финала
команда Маллина – команда Хардуэя
15 февраля. 05:15
команда G-лиги – команда Ричмонда
15 февраля. 05:55
Финал
15 февраля. 06:35
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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