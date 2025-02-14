НБА. Турнир восходящих звезд. Команда Хардуэя против команды Маллина, команда G-лиги против команды Ричмонда

Сегодня пройдет Турнир восходящих звезд НБА.

Команда C Криса Маллина сыграет с командой T Тима Хардуэя. Команда Джереми Лина из игроков G-лиги встретится с командой M Митча Ричмонда. Победители выйдут в финал.

НБА

Турнир восходящих звезд

1/2 финала

команда Маллина – команда Хардуэя

15 февраля. 05:15

команда G-лиги – команда Ричмонда

15 февраля. 05:55

Финал

15 февраля. 06:35

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.