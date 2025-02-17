НБА рассматривает возможность проведения турнира «1 на 1» на Уик-энде всех звезд-2026
НБА может добавить турнир «1 на 1» в программу Уик-энда всех звезд.
НБА рассматривает возможность добавления турнира «один на один» в программу следующего Уик-энда всех звезд с главным призом в размере 1 миллиона долларов, сообщает Front Office Sports.
Уик-энд всех звезд 2026 года пройдет на домашней арене «Клипперс» «Интуит Доум» в Инглвуде, штат Калифорния.
Матч всех звезд НБА 2025 года подвергся критике со стороны болельщиков и экспертов, многие из которых назвали его худшим в истории из-за отсутствия многих звездных игроков, чрезмерной рекламы и неудачного нового формата.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Front Office Sports
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