Еврокубок. «Бешикташ» примет «Тренто», «Литкабелис» встретится с «Тюрк Телекомом» и другие матчи
Сегодня пройдут шесть матчей регулярного сезона Еврокубка.
«Бешикташ» примет «Тренто», «Литкабелис» встретится с «Тюрк Телекомом».
Регулярный чемпионат
Группа А
Положение команд: Бахчешехир Турция – 6-1, Хапоэль Иерусалим Израиль – 5-2, Цедевита-Олимпия Словения – 4-2, Клуж Румыния – 3-3, Манреса Испания – 3-3, Венеция Италия – 3-3, Арис Греция – 3-4, Нептунас Литва – 3-4, Шленск Польша – 3-4, Гамбург Германия – 0-7.
Группа B
Положение команд: Бурк Франция – 6-1, Бешикташ Турция – 4-2, Тюрк Телеком Турция – 4-2, Будучность Черногория – 4-2, Ульм Германия – 4-3, Тренто Италия – 3-3, Лондон Лайонс Великобритания – 2-4, Хемниц Германия – 2-4, Литкабелис Литва – 1-5, Паниониос Греция – 1-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
