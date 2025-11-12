  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Александер Секулич после победы над МБА-МАИ: «Теперь у нас есть время перезагрузиться, успокоиться, найти командную идентичность»
Александер Секулич после победы над МБА-МАИ: «Теперь у нас есть время перезагрузиться, успокоиться, найти командную идентичность»

Тренер «Зенита» рассказал, почему победа над МБА-МАИ была так важна для команды.

После домашней победы над МБА-МАИ (83:69) главный тренер «Зенита» Александер Секулич объяснил, почему этот успех был принципиально важен для команды.

«Я очень доволен результатом и игрой команды на протяжении большей части матча. Обстоятельства, в которых мы сейчас находимся, действительно сложные. И для меня, и для всей команды.

Поэтому этот матч был очень важен, ведь теперь у нас есть почти семидневная пауза, во время которой мы можем сосредоточиться на себе, на нашей команде, которая сейчас практически как новая – с возвращающимися после травм игроками, с приходом Луки (Шаманича), с множеством изменений. Особенно после матча с «Пармой», где мы больше всего пострадали в плане состояния здоровья. У нас не было больше двух-трех полноценных тренировок вместе – мы только летали на выезды и играли.

Теперь у нас есть время перезагрузиться, успокоиться, найти командную идентичность, чтобы игроки поняли свои роли, почувствовали связь друг с другом и начали играть как единое целое.

Также я рад победе потому, что мы играли против очень сильной команды, которая уже показала свой уровень в предыдущих матчах. Учитывая все обстоятельства, которые я описал, я доволен своей командой», – заявил Секулич.

Следующий соперник «Зенита» в Единой лиге ВТБ – «Пари НН». Матч состоится 18 ноября в Санкт-Петербурге.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Зенита»
logoЗенит
logoМБА-МАИ
logoЕдиная лига ВТБ
Александер Секулич
