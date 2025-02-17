Генеральный менеджер НБА: «Адам Сильвер одержим турнирами»

Генеральный менеджер НБА раскритиковал комиссионера лиги Адама Сильвера.

«Адам Сильвер одержим турнирами. Плей-ин, внутрисезонный турнир, теперь Матч всех звезд. Они не доказали, что приносят пользу нашей лиге», – цитирует анонимного функционера журналист Сэм Эмико.