Чима Монеке и Эбука Изунду не помогут «Црвене Звезде» в матче с «Монако»

«Црвена Звезда» сообщила о травмах Изунду и Монеке перед игрой с «Монако».

«Црвена Звезда » опубликовала официальный медицинский бюллетень перед матчем Евролиги против «Монако ». Согласно отчету, команда подходит к игре с серьезными потерями: центровой Эбука Изунду выбыл из-за растяжения левого голеностопа, а форвард Чима Монеке пропустит встречу из-за травмы мышц паха.

Единственной хорошей новостью стало возвращение к полноценным тренировкам форварда Джордана Нворы , однако его участие в матче остается под вопросом и будет определено непосредственно перед игрой.

Разыгрывающий Девонте Грэм возобновил тренировки после травмы лодыжки, полученной в конце предсезонной подготовки, но к официальным матчам все еще не допущен.