0

Чима Монеке и Эбука Изунду не помогут «Црвене Звезде» в матче с «Монако»

«Црвена Звезда» сообщила о травмах Изунду и Монеке перед игрой с «Монако».

«Црвена Звезда» опубликовала официальный медицинский бюллетень перед матчем Евролиги против «Монако». Согласно отчету, команда подходит к игре с серьезными потерями: центровой Эбука Изунду выбыл из-за растяжения левого голеностопа, а форвард Чима Монеке пропустит встречу из-за травмы мышц паха.

Единственной хорошей новостью стало возвращение к полноценным тренировкам форварда Джордана Нворы, однако его участие в матче остается под вопросом и будет определено непосредственно перед игрой.

Разыгрывающий Девонте Грэм возобновил тренировки после травмы лодыжки, полученной в конце предсезонной подготовки, но к официальным матчам все еще не допущен.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Црвены Звезды»
logoЦрвена Звезда
травмы
Эбука Изунду
logoМонако
logoЕвролига
logoДевонте Грэм
logoЧима Монеке
logoДжордан Нвора
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Црвена Звезда – Монако – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Евролига, 13 ноября 2025
12 ноября, 17:52Пользовательская новость
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» обыграла «Будучность», ФМП разгромил КРКА
8 ноября, 21:08
Тайсон Картер выписан из больницы и продолжит восстановление в домашних условиях
4 ноября, 17:39
Главные новости
Джейлен Брансон получил растяжение голеностопа первой степени и не сыграет в матче против «Майами»
7 минут назад
НБА. Трипл-дабл Джейлена Джонсона (31+18+14) позволил «Атланте» справиться с «Ютой», 28+10+8 Скотти Барнса помогли «Торонто» обыграть «Кливленд»
20 минут назад
Скотти Барнс (28+10+8) и Иммануэл Куикли (25) помогли «Торонто» одержать 6-ю победу за 7 матчей, обыграв «Кливленд»
32 минуты назадВидео
Леброн Джеймс провел еще одну тренировку с фарм-клубом «Лейкерс» без каких-либо признаков проблем с ишиасом
50 минут назад
Стефен Карри и Under Armour объявили о завершении сотрудничества
сегодня, 04:21
Евролига. «Фенербахче» выиграл у «Хапоэля», «Реал» дома уступил «Панатинаикосу» и другие результаты
вчера, 21:55
Тьяго Сплиттер: «Шэйдон Шарп – один из ключевых игроков для успеха «Портленда»
вчера, 21:22
Кендрик Перкинс: «Йокич делает великие игры Хакима Оладжувона похожими на обычные»
вчера, 20:59
Паоло Банкеро пропустит игру с «Бруклином» из-за растяжения паховых мышц
вчера, 20:27
Джон Уолл: «Энтони Дэвис, вероятно, хочет двигаться вперед. Он может вернуться в Чикаго»
вчера, 19:59
Ко всем новостям
Последние новости
Тони Паркер о санкциях против «Виллербана: «Евролига требует от нас нарушить законы французского баскетбола»
вчера, 20:16
Георгиос Барцокас о травме Кинана Эванса: «Эта новость эмоционально опустошила нас, но жизнь продолжается»
вчера, 18:53
«Я играл за сборную с переломанным носом и надорванными связками голеностопа». Джанан Муса ответил на обвинения в преднамеренном пропуске Евробаскета
вчера, 18:35
Жорди Бертомеу планирует создать первую в Европе баскетбольную мультиклубную структуру (Meridian Sport)
вчера, 16:38
«Олимпиакос» изучает рынок разыгрывающих после травмы Кинана Эванса
вчера, 16:20
Франк Ниликина не сыграет против «Милана» из-за травмы задней поверхности бедра
вчера, 15:34
Джош Нибо получил травму головы после падения в раздевалке и пропустит игру с «Олимпиакосом»
вчера, 14:50
«Дубай» официально объявил о подписании контракта с Мэттом Райаном
вчера, 14:34
АЕК подписал контракт с Грегом Брауном
вчера, 13:34Фото
Кассиус Уинстон стал MVP 7-го тура Еврокубка, награда в 3-й раз подряд досталась игроку «Хапоэля Иерусалим»
вчера, 12:01Фото