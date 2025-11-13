Чима Монеке и Эбука Изунду не помогут «Црвене Звезде» в матче с «Монако»
«Црвена Звезда» сообщила о травмах Изунду и Монеке перед игрой с «Монако».
«Црвена Звезда» опубликовала официальный медицинский бюллетень перед матчем Евролиги против «Монако». Согласно отчету, команда подходит к игре с серьезными потерями: центровой Эбука Изунду выбыл из-за растяжения левого голеностопа, а форвард Чима Монеке пропустит встречу из-за травмы мышц паха.
Единственной хорошей новостью стало возвращение к полноценным тренировкам форварда Джордана Нворы, однако его участие в матче остается под вопросом и будет определено непосредственно перед игрой.
Разыгрывающий Девонте Грэм возобновил тренировки после травмы лодыжки, полученной в конце предсезонной подготовки, но к официальным матчам все еще не допущен.
Источник: соцсети «Црвены Звезды»
