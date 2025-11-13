  • Спортс
2

Уилл Ричард вышел в стартовом составе «Уорриорз», Джонатан Куминга отыграл 12 минут со скамейки и выбыл с травмой колена

Джонатан Куминга может потерять прежнее место в ротации.

Форвард Джонатан Куминга, получивший новый контракт с «Голден Стэйт» после сложных переговоров в межсезонье, провел 12 матчей в стартовом составе команды, но начал последнюю встречу со «Сперс» (125:120) на скамейке запасных.

Куминга отыграл только 12 минут и выбыл с болевыми ощущениями в колене. На его счету 0 очков (0 из 1 с игры) и 4 подбора.

Место Куминги в старте занял новичок 56-й номер драфта Уилл Ричард.

22-летний разыгрывающий уже заслужил признание ветеранов.

«Он жутко умен. Но больше всего мне нравится его умение слушать. Говоришь ему, на чем нужно сосредоточиться, и он это делает. В нападении и защите. Хотя всем, конечно, не угодишь», – недавно высказался на его счет Джимми Батлер.

«Когда он выходит на площадку, всегда готов. Бросает «трешки», бежит в прорыв, защищается. Всего понемногу. Впечатляет своей зрелостью», – заключил Эл Хорфорд.

Ричард набрал 3 очка (1 из 2 из-за дуги), 1 подбор и 1 перехват за 22 минуты в игре со «Сперс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кензо Фукуды
