Туомас Иисало о разгроме от «Бостона»: «Можно проигрывать, но не отказываясь от идентичности и не из-за отсутствия старания»

Туомас Иисало критически отозвался об игре «Гриззлис».

«Мемфис» разгромили в Бостоне. «Селтикс» одержали победу со счетом 131:95.

В составе «Гриззлис» отсутствовал получивший травму голеностопа в предыдущем матче Джа Морэнт. Джарен Джексон стал самым результативным в своей команде. На его счету 18 очков (7 из 15 с игры, 1 из 3 из-за дуги).

«Один из критериев поражения – смазанные броски. Мы не могли попасть из-за дуги с открытых позиций. Соперник был довольно точен.

Можно проигрывать, но нельзя отказываться от идентичности. От тех элементов, которые, как мы знаем, приносят победы. Это требует срочной коррекции.

Над нами издевались под щитами, в быстрых атаках. В позиционном нападении мы все время запаздывали, не делились информацией и упускали возможности. Базовые ошибки.

Винс Уильямс (12 очков, 5 подборов, 2 передачи) неплох, но в ротации перед ним 4 разыгрывающих, все они сейчас травмированы.

Мы продолжаем работать, знаем, что можем быть лучше. Но наши проблемы не должны быть связаны с отсутствием старания», – заключил главный тренер Туомас Иисало.