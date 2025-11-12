0

Джабари Паркер пропустит игру с «Виллербаном» из-за утраты в семье

«Партизан» останется без Джабари Паркера в матче с «Виллербаном».

Форвард «Партизана» Джабари Паркер пропустит матч 11-го тура Евролиги против «Виллербана» – 30-летний баскетболист срочно вылетел в США в связи с утратой в семье.

«Клуб предоставил Джабари Паркеру разрешение вылететь в США в связи с семейной трагедией. После похорон он вернется в Сербию», – говорится в заявлении «Партизана».

Ожидается, что Паркер вернется в расположение команды через несколько дней и будет готов помочь «Партизану» в матче против «Фенербахче» на следующей неделе.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Партизана»
