Джабари Паркер пропустит игру с «Виллербаном» из-за утраты в семье
«Партизан» останется без Джабари Паркера в матче с «Виллербаном».
Форвард «Партизана» Джабари Паркер пропустит матч 11-го тура Евролиги против «Виллербана» – 30-летний баскетболист срочно вылетел в США в связи с утратой в семье.
«Клуб предоставил Джабари Паркеру разрешение вылететь в США в связи с семейной трагедией. После похорон он вернется в Сербию», – говорится в заявлении «Партизана».
Ожидается, что Паркер вернется в расположение команды через несколько дней и будет готов помочь «Партизану» в матче против «Фенербахче» на следующей неделе.
Источник: соцсети «Партизана»
