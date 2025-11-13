Расселл Уэстбрук: «Даг Кристи не может выйти на площадку вместо нас»

Уэстбрук подчеркнул, что игроки «Сакраменто» несут ответственность за результат.

Разыгрывающий «Сакраменто » Расселл Уэстбрук рассказал, как команда восприняла послание главного тренера Дага Кристи после домашнего поражения от «Атланты» (100:133).

«Даг, по-моему, отлично справляется со своей работой , оставаясь верным себе. Он очень эмоционален, хочет бороться и соревноваться. Тренер ищет новые нюансы, новые способы донести до нас свои идеи. Но нам, как команде, нужно лучше переносить все это – то, что видим на видеоразборах и отрабатываем на тренировках – на площадку во время игр. Это на нас, тут нельзя никого винить.

Даг не может выйти и сыграть вместо нас. Он может направлять нас и ставить в позиции для успеха, но мы, как команда и как единое целое, должны выйти на площадку, биться и показывать свой максимум», – заявил Уэстбрук.