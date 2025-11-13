3

Расселл Уэстбрук: «Даг Кристи не может выйти на площадку вместо нас»

Уэстбрук подчеркнул, что игроки «Сакраменто» несут ответственность за результат.

Разыгрывающий «Сакраменто» Расселл Уэстбрук рассказал, как команда восприняла послание главного тренера Дага Кристи после домашнего поражения от «Атланты» (100:133).

«Даг, по-моему, отлично справляется со своей работой , оставаясь верным себе. Он очень эмоционален, хочет бороться и соревноваться. Тренер ищет новые нюансы, новые способы донести до нас свои идеи. Но нам, как команде, нужно лучше переносить все это – то, что видим на видеоразборах и отрабатываем на тренировках – на площадку во время игр. Это на нас, тут нельзя никого винить.

Даг не может выйти и сыграть вместо нас. Он может направлять нас и ставить в позиции для успеха, но мы, как команда и как единое целое, должны выйти на площадку, биться и показывать свой максимум», – заявил Уэстбрук.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал «Сакраменто»
