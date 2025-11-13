7

Даг Кристи: «Надел форму – защищай ее цвета как полагается. Не позорь нас, это недопустимо»

Даг Кристи обрушился с критикой на свою команду.

«Сакраменто» разгромно проиграл «Атланте» у себя дома – 100:133. Главный тренер Даг Кристи не стал сдерживаться на пресс-конференции.

«Стыдобища. Полная. Вот и все.

Покажем каждому нарезку его моментов. Если это его уровень, это недопустимо. Надо бороться.

«Хоукс» просто бегали из защиты в нападение. Ничего особенного. С такой командой нужно выкладываться. Если этого не делать, результат будет похожим каждый раз.

Надел форму – защищай ее цвета как полагается. Люди должны уходить с арены гордыми, с уважением к тому, что они увидели. Не опозоренными. Это недопустимо.

Я чувствовал себя опозоренным. Хотел надеть майку. В 55 лет был бы полезнее на площадке. Хотя бы использовал свои 6 фолов. Не могу бегать, но хотя бы отфолился», – заключил главный тренер «Кингз».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Kings on NBCS
logoАтланта
logoСакраменто
logoНБА
Даг Кристи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 55+12 Йокича принесли «Денверу» победу над «Клипперс», 46 очков Карри позволили «Голден Стэйт» победить «Сан-Антонио» и другие результаты
сегодня, 06:02
Сакраменто – Атланта – во сколько и где смотреть трансляцию матча, НБА 2025/2026, 13 ноября 2025
вчера, 18:57Пользовательская новость
Даг Кристи о будущем «Сакраменто»: «Мы обязательно добьемся результата. Обращаюсь к настоящим болельщикам – пристегнитесь покрепче»
вчера, 15:14
Главные новости
Лоуренс Фрэнк: «У Кавая дело не ограничивается растяжением голеностопа. У него также серьезное растяжение стопы»
3 минуты назад
«Не думаю, что кто-либо из этих парней смог бы нас остановить». Джон Уолл считает, что его связка с Билом сильнее бэккортов «Кливленда» и «Филадельфии»
сегодня, 18:12
Зайон Уильямсон получил разрешение на контактные тренировки
сегодня, 17:47
Энтони Дэвис не намерен требовать обмена после ухода Нико Харрисона (Марк Стейн)
сегодня, 17:23
НБА. «Кливленд» встретится с «Торонто», «Финикс» примет «Индиану»
сегодня, 17:05
Брайан Уиндхорст: «Не слышал, чтобы Джа Морэнт был доступен для обмена»
сегодня, 16:58
Джо Лэйкоб: «Стефен Карри может стать Томом Брэди от НБА»
сегодня, 15:59
Новое руководство «Далласа» рассматривает возможность радикальных изменений в составе. Марк Кьюбан вернулся к участию в управлении (SI)
сегодня, 15:16
Антон Юдин о конфликте с Кириллом Елатонцевым: «Это не совсем мужское поведение. Думаю, в ближайших матчах мы в составе «Локо» вряд ли его увидим»
сегодня, 14:19
Купер Флэгг о Дирке Новицки: «Он дал понять, что всегда будет меня поддерживать»
сегодня, 13:47
Ко всем новостям
Последние новости
Георгиос Барцокас о травме Кинана Эванса: «Эта новость эмоционально опустошила нас, но жизнь продолжается»
26 минут назад
«Я играл за сборную с переломанным носом и надорванными связками голеностопа». Джанан Муса ответил на обвинения в преднамеренном пропуске Евробаскета
44 минуты назад
Жорди Бертомеу планирует создать первую в Европе баскетбольную мультиклубную структуру (Meridian Sport)
сегодня, 16:38
«Олимпиакос» изучает рынок разыгрывающих после травмы Кинана Эванса
сегодня, 16:20
Франк Ниликина не сыграет против «Милана» из-за травмы задней поверхности бедра
сегодня, 15:34
Джош Нибо получил травму головы после падения в раздевалке и пропустит игру с «Олимпиакосом»
сегодня, 14:50
«Дубай» официально объявил о подписании контракта с Мэттом Райаном
сегодня, 14:34
Чима Монеке и Эбука Изунду не помогут «Црвене Звезде» в матче с «Монако»
сегодня, 14:04
АЕК подписал контракт с Грегом Брауном
сегодня, 13:34Фото
Кассиус Уинстон стал MVP 7-го тура Еврокубка, награда в 3-й раз подряд досталась игроку «Хапоэля Иерусалим»
сегодня, 12:01Фото