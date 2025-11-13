Даг Кристи: «Надел форму – защищай ее цвета как полагается. Не позорь нас, это недопустимо»

Даг Кристи обрушился с критикой на свою команду.

«Сакраменто » разгромно проиграл «Атланте» у себя дома – 100:133. Главный тренер Даг Кристи не стал сдерживаться на пресс-конференции.

«Стыдобища. Полная. Вот и все.

Покажем каждому нарезку его моментов. Если это его уровень, это недопустимо. Надо бороться.

«Хоукс» просто бегали из защиты в нападение. Ничего особенного. С такой командой нужно выкладываться. Если этого не делать, результат будет похожим каждый раз.

Надел форму – защищай ее цвета как полагается. Люди должны уходить с арены гордыми, с уважением к тому, что они увидели. Не опозоренными. Это недопустимо.

Я чувствовал себя опозоренным. Хотел надеть майку. В 55 лет был бы полезнее на площадке. Хотя бы использовал свои 6 фолов. Не могу бегать, но хотя бы отфолился», – заключил главный тренер «Кингз».