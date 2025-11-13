Лига ВТБ не станет пересматривать результат матча «Локомотива-Кубань» с «Зенитом», краснодарцы оштрафованы за ошибку в работе таймера

Лига ВТБ вынесла решение по обращению «Зенита».

Лига ВТБ рассмотрела протест «Зенита » на результат выездного матча против «Локомотива-Кубань» (80:89). Клуб из Санкт-Петербурга обратил внимание на ошибки в работе игровых часов и таймера в конце 3-й четверти.

Результат матча останется без изменений. «Локо » оштрафован за ошибку судей-секретарей, а комиссару и арбитрам вынесены предупреждения.