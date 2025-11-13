АЕК подписал контракт с Грегом Брауном
Экс-игрок НБА Грег Браун продолжит карьеру в греческом АЕКе.
Греческий АЕК официально объявил о переходе форварда Грега Брауна. 24-летний американский баскетболист подписал контракт с клубом до конца текущего сезона.
Браун ранее выступал в НБА за «Портленд» и «Даллас», проведя в общей сложности 70 игр в лиге. Форвард в среднем набирал 3,8 очка и 2,3 подбора за 11 минут на площадке.
В прошлом сезоне Грег Браун выступал в Канаде за «Калгари Сердж».
Источник: соцсети АЕКа
