«У игроков из Европы есть гордость». Стивен Эй Смит выступил за формат Матча всех звезд «Команда США против Команды мира»

Стивен Эй Смит выступил за формат Матча всех звезд «США против остального мира».

«После вчерашнего вечера я хотел бы видеть на Матче всех звезд европейцев. Я хотел бы видеть состязание европейцев уровня Матча всех звезд против игроков, рожденных в США.

Я знаю, что у братьев из Европы есть гордость. Потому что они всегда отвечают на вызов в национальную сборную. У нас есть Вембаньяма, Йокич и другие, которые полностью поддержат эту идею. У них есть гордость. Они не позволят, чтобы им надрали задницы и опозорили.

Иностранные игроки не отнесутся к этому легкомысленно, если выйдут против игроков из США на Матче всех звезд», – сказал эксперт ESPN.