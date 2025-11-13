Майк Браун: «Джамал Мозли и «Орландо» надрали нам задницу. Мы не справились с их контактной игрой»

Майк Браун поделился причинами проигрыша «Никс».

«Нью-Йорк » крупно уступил «Орландо » (107:124), потерпев первое поражение в сезоне на своей площадке (7-1 дома, 7-4 общий). Команда пока не побеждала на выезде.

«Джамал Мозли и «Мэджик» надрали нам задницу. Вот и все. Показали контактный баскетбол, с которым мы не справились.

Мы не боролись за подборы, нашли всего 10 в атаке. Медленно возвращались в защиту. Постоянно винили арбитров, хотя сами были виноваты во всем, что происходило на площадке.

Мы плохо растягивали пространство, терялись при физическом контакте. При неравных разменах в обороне наши защитники не могли помешать их «большим». Надо держаться, несмотря на разницу в габаритах.

Мы не будем искать оправданий. Надо просто действовать правильно и брать на себя ответственность», – заключил главный тренер.