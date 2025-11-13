«Барселона» официально сообщила о контракте с Хавьером Паскуалем до 2028 года

«Барселона » официально объявила о контракте с Хавьером Паскуалем до 2028 года. Испанец сменит на этом посту Жоана Пеньярройю.

Специалист возьмет на себя руководство командой с понедельника на следующей неделе. Без него «Барселона» сыграет дома с «Виртусом» и «Басконией».

Вместе с Паскуалем к команде присоединится и его постоянный ассистент, начавший сотрудничество еще в 2012 году также в «Барселоне», Иньиго Зорсано.