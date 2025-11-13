Купер Флэгг о Дирке Новицки: «Он дал понять, что всегда будет меня поддерживать»
18-летний новичок «Маверикс» хочет укрепить отношения с легендой клуба.
18-летний форварда «Далласа» Купер Флэгг рассказал о своих отношениях с легендой франшизы Дирком Новицки.
«Мы с Дирком встречались несколько раз. Он дал понять, что если мне что-то понадобится, он всегда будет рядом, готов меня поддержать.
Я бы очень хотел скоро снова встретиться с ним и укрепить наши отношения. Очевидно, Дирк Новицки – легенда «Далласа», так что для меня это было бы потрясающе», – поделился первый номер драфта НБА 2025 года.
Новицки – Флэггу: «Учись у ветеранов, но найди свой подход, режим и стиль лидерства»
