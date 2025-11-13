3

Купер Флэгг о Дирке Новицки: «Он дал понять, что всегда будет меня поддерживать»

18-летний новичок «Маверикс» хочет укрепить отношения с легендой клуба.

18-летний форварда «Далласа» Купер Флэгг рассказал о своих отношениях с легендой франшизы Дирком Новицки.

«Мы с Дирком встречались несколько раз. Он дал понять, что если мне что-то понадобится, он всегда будет рядом, готов меня поддержать.

Я бы очень хотел скоро снова встретиться с ним и укрепить наши отношения. Очевидно, Дирк Новицки – легенда «Далласа», так что для меня это было бы потрясающе», – поделился первый номер драфта НБА 2025 года.

Новицки – Флэггу: «Учись у ветеранов, но найди свой подход, режим и стиль лидерства»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Ноа Уэбера в соцсети X
logoКупер Флэгг
logoДирк Новицки
logoДаллас
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пи Джей Вашингтон (плечо) и Купер Флэгг (левая рука) получили травмы в проигранном матче с «Финиксом»
вчера, 05:10Видео
Купер Флэгг повторил достижение Леброна, который был самым молодым в истории НБА, кто набрал 25 и более очков
11 ноября, 07:16
Тим Макман допускает обмен Дэвиса: «В какой-то момент фокус сменится на выстраивание команды вокруг Купера Флэгга»
11 ноября, 06:53
Главные новости
Джейлен Брансон получил растяжение голеностопа первой степени и не сыграет в матче против «Майами»
7 минут назад
НБА. Трипл-дабл Джейлена Джонсона (31+18+14) позволил «Атланте» справиться с «Ютой», 28+10+8 Скотти Барнса помогли «Торонто» обыграть «Кливленд»
20 минут назад
Скотти Барнс (28+10+8) и Иммануэл Куикли (25) помогли «Торонто» одержать 6-ю победу за 7 матчей, обыграв «Кливленд»
32 минуты назадВидео
Леброн Джеймс провел еще одну тренировку с фарм-клубом «Лейкерс» без каких-либо признаков проблем с ишиасом
50 минут назад
Стефен Карри и Under Armour объявили о завершении сотрудничества
сегодня, 04:21
Евролига. «Фенербахче» выиграл у «Хапоэля», «Реал» дома уступил «Панатинаикосу» и другие результаты
вчера, 21:55
Тьяго Сплиттер: «Шэйдон Шарп – один из ключевых игроков для успеха «Портленда»
вчера, 21:22
Кендрик Перкинс: «Йокич делает великие игры Хакима Оладжувона похожими на обычные»
вчера, 20:59
Паоло Банкеро пропустит игру с «Бруклином» из-за растяжения паховых мышц
вчера, 20:27
Джон Уолл: «Энтони Дэвис, вероятно, хочет двигаться вперед. Он может вернуться в Чикаго»
вчера, 19:59
Ко всем новостям
Последние новости
Тони Паркер о санкциях против «Виллербана: «Евролига требует от нас нарушить законы французского баскетбола»
вчера, 20:16
Георгиос Барцокас о травме Кинана Эванса: «Эта новость эмоционально опустошила нас, но жизнь продолжается»
вчера, 18:53
«Я играл за сборную с переломанным носом и надорванными связками голеностопа». Джанан Муса ответил на обвинения в преднамеренном пропуске Евробаскета
вчера, 18:35
Жорди Бертомеу планирует создать первую в Европе баскетбольную мультиклубную структуру (Meridian Sport)
вчера, 16:38
«Олимпиакос» изучает рынок разыгрывающих после травмы Кинана Эванса
вчера, 16:20
Франк Ниликина не сыграет против «Милана» из-за травмы задней поверхности бедра
вчера, 15:34
Джош Нибо получил травму головы после падения в раздевалке и пропустит игру с «Олимпиакосом»
вчера, 14:50
«Дубай» официально объявил о подписании контракта с Мэттом Райаном
вчера, 14:34
Чима Монеке и Эбука Изунду не помогут «Црвене Звезде» в матче с «Монако»
вчера, 14:04
АЕК подписал контракт с Грегом Брауном
вчера, 13:34Фото