Миленко Богичевич после поражения от «Пари НН»: «Необходимо продолжать работать и найти психологическую стойкость, чтобы выбраться из этой полосы»

Главный тренер «Автодора» прокомментировал домашнее поражение от «Пари НН».

В очередном мачте регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ «Автодор» дома уступил «Пари НН» в двойном овертайме со счетом 103:106. Главный тренер саратовцев Миленко Богичевич подвел итоги матча.

«Болезненное поражение. Поздравляю «Нижний » с победой. Хорошая игра с двумя овертаймами, в которой гости оказались немного удачливее и умнее в ключевых моментах. Исход матча решили детали.

Тяжелая ситуация, но мы находимся на ранней стадии сезона. Нам необходимо продолжать работать и найти психологическую стойкость, чтобы выбраться из этой полосы. Спасибо болельщикам за то, что приходят и поддерживают нас. Надеюсь, мы порадуем их победами», – сказал Богичевич.

Следующий матч Единой лиги ВТБ «Автодор » проведет 15 ноября дома против «БЕТСИТИ ПАРМЫ».