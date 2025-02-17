Эксперт Кевин О′Коннор: «Худший Уик-энд всех звезд НБА в истории»
Кевин О′Коннор назвал Уик-энд всех звезд-2025 худшим в истории.
«Адаму Сильверу должно быть стыдно.
Не думал, что Уик-энд всех звезд может стать еще хуже, но каким-то образом он стал хуже. Кевин Харт получил больше времени на ТВ, чем сами звезды. Леброн и Эдвардс не играли.
Длинные перерывы испортили игру. В середине финального матча TNT делает 20-минутный перерыв. Они вызвали игрока G-лиги, чтобы спасти конкурс данков. Адам Сильвер даже не может заставить Стефа принять участие в конкурсе трехочковых в Сан-Франциско. Это был худший Уик-энд всех звезд в истории», – заявил известный эксперт.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: подкаст Кевина О’Коннора
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