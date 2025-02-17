Кендрик Перкинс о неучастии Леброна Джеймса в Матче всех звезд: «Это выглядело очень эгоистично»
Кендрик Перкинс.
«Есть ли у меня претензии к тому что Леброн Джеймс пропустил Матч всех звезд в возрасте 40 лет из-за травмы? Абсолютно нет. Но есть претензии к тому, как он это сделал.
Вероятно, он уже знал, что не будет играть, когда его выбрали.
Надень форму, черт возьми. Это выглядело эгоистично с его стороны. Это выглядело очень эгоистично», – сказал эксперт ESPN.
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс пропустил Матч всех звезд из-за дискомфорта в стопе и лодыжке, объявив о своем решении всего за 90 минут до начала.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Get Up в соцсети X
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