Кендрик Перкинс о неучастии Леброна Джеймса в Матче всех звезд: «Это выглядело очень эгоистично»

Кендрик Перкинс.

«Есть ли у меня претензии к тому что Леброн Джеймс пропустил Матч всех звезд в возрасте 40 лет из-за травмы? Абсолютно нет. Но есть претензии к тому, как он это сделал.

Вероятно, он уже знал, что не будет играть, когда его выбрали.

Надень форму, черт возьми. Это выглядело эгоистично с его стороны. Это выглядело очень эгоистично», – сказал эксперт ESPN.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс пропустил Матч всех звезд из-за дискомфорта в стопе и лодыжке, объявив о своем решении всего за 90 минут до начала.