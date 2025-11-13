Элайджа Брайант стал MVP 10-го тура Евролиги
Евролига назвала MVP десятых матчей.
Самым ценным игроком 10-го тура Евролиги был признан защитник «Хапоэля Тель-Авив» Элайджа Брайант.
30-летний американец набрал 24 очка, 9 подборов и 4 передачи в победной встрече с «Басконией» (114:80). Брайант реализовал 7 из 10 двухочковых, 1 из 2 трехочковых и 7 из 7 штрафных бросков.
Его команда возглавляет таблицу «регулярки» с результатом 8-2.
