Элайджа Брайант стал MVP 10-го тура Евролиги

Евролига назвала MVP десятых матчей.

Самым ценным игроком 10-го тура Евролиги был признан защитник «Хапоэля Тель-Авив» Элайджа Брайант.

30-летний американец набрал 24 очка, 9 подборов и 4 передачи в победной встрече с «Басконией» (114:80). Брайант реализовал 7 из 10 двухочковых, 1 из 2 трехочковых и 7 из 7 штрафных бросков.

Его команда возглавляет таблицу «регулярки» с результатом 8-2.