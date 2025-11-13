Ханна Идальго установила рекорд NCAA по перехватам (16) и набрала 44 очка

Защитник Нотр-Дама Ханна Идальго установила рекорд NCAA по количеству перехватов в матче против Акрона (85:58).

На ее счету 44 очка, 16 перехватов, 9 подборов и 4 передачи за 28 минут при 16 точных из 25 бросков с игры.

Рекордные планки были установлены на уровне 14 для женской NCAA и 13 – для мужской.