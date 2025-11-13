Евролига. «Фенербахче» примет «Хапоэль», «Реал» сыграет с «Панатинаикосом» и другие матчи
Сегодня пройдут пять матчей регулярного сезона Евролиги.
Действующий чемпион турецкий «Фенербахче» примет идущий на первом месте в «регулярке» израильский «Хапоэль». Испанский «Реал» встретится с греческим «Панатинаикосом».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 8-2, Жальгирис Литва – 7-3, Црвена Звезда Сербия – 7-3, Олимпиакос Греция – 7-3, Монако – 6-4, Валенсия Испания – 6-4, Панатинаикос Греция – 6-4, Барселона Испания – 6-4, Бавария Германия – 5-5, Реал Испания – 5-5, Виртус Италия – 5-5, Фенербахче Турция – 5-5, Милан Италия – 5-5, Париж Франция – 4-6, Дубай ОАЭ – 4-6, Партизан Сербия – 4-6, Анадолу Эфес Турция – 3-7, Баскония Испания – 3-7, Виллербан Франция – 2-8, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости