Патрик Беверли: «Если бы Леброн объявил, что не будет играть, никто не стал бы смотреть Матч всех звезд»
Патрик Беверли заступился за Леброна Джеймса.
«Если Леброн объявит, что не будет играть, никто не будет смотреть Матч всех звезд. Учитывая низкие рейтинги, он просто пытался защитить игру и позаботиться о наших болельщиках.
Услышав, что Леброн не будет играть, некоторые болельщики даже не стали бы включать игру», – написал бывший игрок НБА.
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс пропустил Матч всех звезд из-за дискомфорта в стопе и лодыжке, объявив о своем решении всего за 90 минут до начала.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Патрика Беверли в соцсети X
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