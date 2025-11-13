Кассиус Уинстон стал MVP 7-го тура Еврокубка, награда в 3-й раз подряд досталась игроку «Хапоэля Иерусалим»

Еврокубок назвал MVP седьмых матчей.

В третий раз подряд награда MPV тура Еврокубка достается игроку «Хапоэля Иерусалим». Дважды ее получил Джаред Харпер, разделив с двумя другими баскетболистами в последний раз.

Самым полезным игроком 7-го тура признан Кассиус Уинстон. Защитник помог своему клубу обыграть «Нептунас» – 110:93.

На счету Уинстона 35 очков, 2 подбора, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот. Защитник реализовал 7 из 8 бросков с игры, 5 из 8 трехочковых и 6 из 8 штрафных.