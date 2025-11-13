Агент Хави Паскуаля подтвердил заключение контракта с «Барселоной»
Хави Паскуаль вернулся в «Барселону».
Хави Паскуаль заключил контракт с «Барселоной». Эту информацию подтвердил его агент Вадим Михалевский.
53-летний специалист возглавлял испанский клуб с 2008 по 2016 год, выиграв с ним Евролигу, а последние сезоны провел в «Зените».
«Барселона» на данный момент идет в верхней части таблицы главного европейского клубного турнира с результатом 6-4.
Контракт Паскуаля рассчитан на срок до 2028 года.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Спорт-Экспресс»
