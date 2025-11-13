0

Агент Хави Паскуаля подтвердил заключение контракта с «Барселоной»

Хави Паскуаль вернулся в «Барселону».

Хави Паскуаль заключил контракт с «Барселоной». Эту информацию подтвердил его агент Вадим Михалевский.

53-летний специалист возглавлял испанский клуб с 2008 по 2016 год, выиграв с ним Евролигу, а последние сезоны провел в «Зените».

«Барселона» на данный момент идет в верхней части таблицы главного европейского клубного турнира с результатом 6-4.

Контракт Паскуаля рассчитан на срок до 2028 года.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Спорт-Экспресс»
переходы
Хавьер Паскуаль
logoчемпионат Испании
logoСпорт-Экспресс
logoЕвролига
logoБарселона
Вадим Михалевский
Материалы по теме
Хавьер Паскуаль на переговорах с «Барселоной» запросил усиление состава двумя игроками (Маттео Андреани)
10 ноября, 14:10
«Барселона» уволила Жоана Пеньярройю
9 ноября, 18:37
«Барселона» намерена уволить Жоана Пеньярройю. Главный кандидат на замену – Хавьер Паскуаль (Маттео Андреани)
9 ноября, 17:46
