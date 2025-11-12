0

Чемпионат Италии. «Триест» примет «Дертону»

Сегодня в рамках чемпионата Италии пройдет один матч.

«Триест» сыграет с «Дертоной».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Трапани Шарк – 6-1, Брешия – 6-1, Виртус – 5-1, Дертона – 5-1, Милан – 5-2, Венеция – 5-2, Ваноли Кремона – 4-3, Триест – 3-3, Тренто – 3-4, Наполи – 3-4, Канту – 3-4, Реджо-Эмилия – 2-5, Варезе – 1-5, Удине – 1-6, Динамо Сассари – 1-6, Тревизо – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
