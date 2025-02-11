Джейсон Кидд отказался от участия в пресс-конференции после поражения от «Кингз»

Джейсон Кидд принял неожиданное решение после поражения от «Сакраменто».

Главный тренер «Далласа » отказался от обязательного участия в пресс-конференции после матча с «Сакраменто», в котором его команда упустила победу на последних секундах (128:129 ОТ).

«Какой же бардак в Далласе. Я освещаю НБА уже 17 лет и никогда не слышал, чтобы тренер пропускал послематчевую пресс-конференцию. Конечно, я никогда не видел и такой сделки, как обмен Луки Дончича», – отреагировал журналист Сэм Эмико.

«Мэверикс» проводили второй домашний матч после обмена Луки Дончича . Нескольких болельщиков увели с их мест за выражение протеста против такой сделки.