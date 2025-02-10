«Даллас» предложил сотрудникам головных офисов возможность работать из дома на фоне протестов после обмена Дончича

«Мэверикс» отреагировали на накал эмоций после обмена Луки Дончича.

Многие поклонники техасского клуба вышли на улицы и стали протестовать в связи с решением отправить суперзвезду НБА в «Лейкерс».

«Источники рассказали, что в «Далласе» опасались возникшего по всему городу напряжения с прошлого понедельника, когда сотрудники организации получили сообщение от консультанта Секу Льюиса об «угрозе безопасности» для главных офисов «Мэверикс».

Оценка ситуации показала, что «нет никаких признаков непосредственного риска», но сотрудникам офисов все же предложили на выбор возможность работать из дома», – пишет инсайдер Марк Стейн.