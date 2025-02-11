Болельщик в Далласе во время показа в караоке-камере изобразил фразу «Увольте Нико». Ему пришлось покинуть свое место на арене

Болельщик в Далласе выразил отношение к генменеджеру «Мэверикс».

Мужчина во время выступления в караоке-камере изобразил фразу «Увольте Нико». Его сразу же перестали показывать на большом табло арены «Далласа», а затем заставили покинуть место на трибуне.

«Мэверикс» в понедельник провели второй матч дома после обмена Луки Дончича и уступили «Кингз». Во время первой встречи после громкой сделки зрителей вообще не показывали на большом экране.

Поклонники «Далласа » негативно отнеслись к решению Нико Харрисона обменять Дончича на Энтони Дэвиса и вышли с протестами на улицы.