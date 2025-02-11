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Дерозан ответил на 3-очковый Томпсона сложным попаданием, «Сакраменто» вырвал победу у «Далласа»

Исход матча «Мэверикс» – «Кингз» решился на последних секундах овертайма.

Сперва Клэй Томпсон вывел «Даллас» вперед броском из-за дуги. В ответной атаке Демар Дерозан разобрался с двумя оппонентами и исполнил флотер, который стал победным – 129:128.

В последнем владении Спенсеру Динуидди не удалось поразить кольцо.

На счету Дерозана 42 очка, 7 подборов и 3 передачи при 15 из 22 с игры.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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