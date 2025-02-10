Джейсон Кидд не знал об обмене Дончича: «Я не тот, кто покупает продукты. Но я должен придумать, как их использовать»
«Да, в 11-м часу. Мне позвонили и сообщили о сделке... Я обычный сотрудник «Мэверикс». Уже говорил это раньше, и некоторые, возможно, упустили этот момент из виду. Я тренер. Я тренирую игроков, которые собраны в команде. Мы совершили сделку, и нам нужно двигаться вперед, этим мы и занимаемся.
Никто не будет переживать из-за нас. Сделки случаются, это НБА. Здесь все меняется. Тренеры меняются. Команды продаются. Происходит много вещей, которые находятся вне нашего контроля. Но все мы продолжаем делать свою работу, и это именно то, что я делаю сейчас.
Я тренер. Не я принимаю решения. Я здесь, чтобы тренировать команду, которую мне собрали, а затем вы все оцениваете меня.
Я не тот, кто покупает продукты. Но я должен придумать, как их использовать. И вот этим мы и занимаемся сейчас», – заявил главный тренер «Мэвз».
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