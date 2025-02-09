Джейсон Кидд о протестах против обмена Дончича: «У болельщиков есть на это право, мы все понимаем, но это не имеют никакого отношения к игре»

Джейсон Кидд заявил, что команда не реагирует на действия болельщиков «Мэверикс».

Поклонники «Далласа » протестуют с момента обмена Луки Дончича в «Лейкерс» перед дедлайном. В субботу «Мэвз» впервые сыграли дома после спорной сделки, победив «Рокетс» со счетом 116:105.

«Мы не снаружи, поэтому узнаем о протестах только от вас, журналистов. Мы играем в баскетбол в залах.

Мы не играем в протесты, мы не на улицах. Протесты не имеют никакого отношения к игре. Протестующие имеют на это право, и мы понимаем, почему так происходит. Но мы здесь все же собрались из-за баскетбола, в который мы играли на высоком уровне против очень талантливой команды из Хьюстона», – заявил главный тренер «Мэверикс».