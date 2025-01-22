У Энтони Эдвардса 19 промахов на 21 попытку во время решающих бросков на исходе матчей

В сети появилось видео с промахами Энтони Эдвардса в решающие моменты матчей.

У звезды «Миннесоты» за карьеру 19 промахов на 21 попытку во время ключевых бросков на исходе игр.

Эдвардс смазал 12 подряд решающих бросков на последних 5 секундах.

Это вторая по продолжительности серия промахов среди всех игроков НБА с тех пор, как Энтони пришел в НБА в сезоне-20/21. Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс – единственный игрок, который совершил больше бросков без единого попадания (0-19) с тех пор, как Эдвардс был задрафтован.

В понедельник защитник «Вулвз» смазал 3-очковый на победу в матче с «Мемфисом» (106:108).