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36 очков, 13 подборов и 7 передач от Энтони Эдвардса помогли «Миннесоте» победить «Нью-Йорк»

Энтони Эдвардс стал главным героем матча в «Мэдисон Сквер Гарден».

36 очков, 13 подборов и 7 передач от звездного защитника помогли «Миннесоте» уверенно победить «Нью-Йорк» в гостевой встрече – 116:99.

За 38 минут Эдвардс реализовал 12 из 21 с игры, включая 8 из 13 из-за дуги, а также 4 из 4 с линии.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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