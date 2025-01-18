36 очков, 13 подборов и 7 передач от Энтони Эдвардса помогли «Миннесоте» победить «Нью-Йорк»
Энтони Эдвардс стал главным героем матча в «Мэдисон Сквер Гарден».
36 очков, 13 подборов и 7 передач от звездного защитника помогли «Миннесоте» уверенно победить «Нью-Йорк» в гостевой встрече – 116:99.
За 38 минут Эдвардс реализовал 12 из 21 с игры, включая 8 из 13 из-за дуги, а также 4 из 4 с линии.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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