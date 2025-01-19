НБА аннулировала технический фол Энтони Эдвардса в матче против «Никс»
Технический фол Энтони Эдвардса был отменен.
Лига аннулировала технический фол атакующего защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса, полученный в конце первой половины матча против «Нью-Йорка» 17 января.
Эдвардс получил технический за то, что сильно ударил мячом в пол после сирены об окончании четверти. Правила лиги запрещают игрокам ударять мячом в пол, считая это «явным жестом неуважения к правилам игры». Однако это правило обычно применяется только во время игры.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
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