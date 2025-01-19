НБА аннулировала технический фол Энтони Эдвардса в матче против «Никс»

Технический фол Энтони Эдвардса был отменен.

Лига аннулировала технический фол атакующего защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса , полученный в конце первой половины матча против «Нью-Йорка » 17 января.

Эдвардс получил технический за то, что сильно ударил мячом в пол после сирены об окончании четверти. Правила лиги запрещают игрокам ударять мячом в пол, считая это «явным жестом неуважения к правилам игры». Однако это правило обычно применяется только во время игры.