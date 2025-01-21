Энтони Эдвардс смазал 12 подряд бросков на победу или на равный счет на последних 5 секундах. Больше промахов только у Леброна Джеймса

Энтони Эдвардс смазал 12 подряд решающих бросков на последних 5 секундах.

У звездного защитника «Миннесоты» 0 из 12 с игры при бросках на победу или на равный счет на последних 5 секундах четвертой четверти или овертайма, сообщает журналист ESPN Майкл Райт.

Это вторая по продолжительности серия промахов среди всех игроков НБА с тех пор, как Эдвардс пришел в НБА в сезоне-2020/21. Суперзвезда «Лейкерс » Леброн Джеймс – единственный игрок, который совершил больше бросков без единого попадания (0-19) с тех пор, как Эдвардс был задрафтован.

В понедельник Эдвардс смазал 3-очковый на победу в матче с «Мемфисом» (106:108).