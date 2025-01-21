Энтони Эдвардс смазал 3-очковый на победу в матче с «Мемфисом»
Энтони Эдвардс промахнулся во время решающего броска.
Звездный защитник «Миннесоты» смазал 3-очковый на победу в матче с «Мемфисом» (106:108). Он атаковал под сирену с сопротивлением двух игроков.
На счету Эдвардса 32 очка при 8 из 19 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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