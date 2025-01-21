Энтони Эдвардс смазал 3-очковый на победу в матче с «Мемфисом»

Энтони Эдвардс промахнулся во время решающего броска.

Звездный защитник «Миннесоты» смазал 3-очковый на победу в матче с «Мемфисом » (106:108). Он атаковал под сирену с сопротивлением двух игроков.

На счету Эдвардса 32 очка при 8 из 19 с игры.