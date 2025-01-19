36+8+7 Донована Митчелла помогли «Кливленду» справиться с «Миннесотой»
Донован Митчелл отличился в победной игре с «Тимбервулвз» (124:117).
На счету звездного защитника «Кливленда» 36 очков, 8 подборов и 7 передач при 12 точных из 27 бросков с игры, 4 из 15 из-за дуги и 8 из 9 со штрафной линии.
Его партнер по задней линии Дариус Гарлэнд добавил 29 очков, 5 подборов и 6 передач при 8 из 19 с игры, 5 из 10 трехочковых и 8 из 8 штрафных.
Со стороны противника защитник Энтони Эдвардс набрал 28 очков и 5 передач, а форвард Джулиус Рэндл был близок к трипл-даблу (20 + 14 подборов + 9 передач).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Кливленда»
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