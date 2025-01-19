36+8+7 Донована Митчелла помогли «Кливленду» справиться с «Миннесотой»

Донован Митчелл отличился в победной игре с «Тимбервулвз» (124:117).

На счету звездного защитника «Кливленда » 36 очков, 8 подборов и 7 передач при 12 точных из 27 бросков с игры, 4 из 15 из-за дуги и 8 из 9 со штрафной линии.

Его партнер по задней линии Дариус Гарлэнд добавил 29 очков, 5 подборов и 6 передач при 8 из 19 с игры, 5 из 10 трехочковых и 8 из 8 штрафных.

Со стороны противника защитник Энтони Эдвардс набрал 28 очков и 5 передач, а форвард Джулиус Рэндл был близок к трипл-даблу (20 + 14 подборов + 9 передач).