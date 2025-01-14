NCAA. «Кугарс» Егора Демина сыграют с «Ковбойз»

Сегодня Бригам Янг с Егором Деминым в составе проведет очередной матч в NCAA.

«Кугарс» встретятся с командой университета Оклахома Стэйт. NCAA Бригам Янг – Оклахома Стэйт 15 января . 5:00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.