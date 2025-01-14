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NCAA. «Кугарс» Егора Демина сыграют с «Ковбойз»

Сегодня Бригам Янг с Егором Деминым в составе проведет очередной матч в NCAA.

«Кугарс» встретятся с командой университета Оклахома Стэйт.

NCAA 

Бригам Янг – Оклахома Стэйт

15 января. 5:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
logoЕгор Демин
logoNCAA
результаты
университет Оклахома Стэйт
университет Бригама Янга
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