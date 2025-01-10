«Еще многое предстоит доказать». Егор Демин – седьмой в рейтинге The Athletic

The Athletic прогнозирует Егору Демину 7-е место на драфте 2025 года.

«Демин начинал как претендент на пик в Топ-5, но в течение последнего месяца у него были проблемы. В декабре он лечился от боли в колене, из-за чего ему пришлось пропустить несколько матчей, и это стоит признать. Но вопрос, который постоянно возникает у скаутов, заключается в том, сможет ли Демин отрываться от своего защитника, когда уровень атлетизма по всей площадке увеличится.

На драфте 2025 года нет распасовщика лучше, чем Демин, поскольку он умеет раздавать невероятные передачи в дриблинга любой рукой в любую часть площадки с большой скоростью или касанием в зависимости от того, что требуется. Но насколько ценен этот набор навыков, если он не может стабильно разрушать защиту? Насколько он ценен, если он не может стабильно набирать очки? Демин был в ударе из-за дуги в начале сезона и продемонстрировал прогресс в техничке броска, но его процент трехочковых снизился до 31 процента после неудачного периода, в течение которого он реализовал 1 из 20 за пять матчей. Его 12 очков во вторник против университета Техас Тек стали его первой двузначной результативностью с 28 ноября.

Передачи Демина настолько хороши, что я не могу не включить его в первую десятку. Он очень талантлив и невероятно одарен с мячом в руках. Он лучший распасовщик во всем студенческом баскетболе, и он действительно огромен. И все же, ему еще многое предстоит доказать, поскольку он продолжает восстанавливаться после травмы и начинает играть более стабильно в сложных поединках конференции Big 12, как на прошлых выходных против Хьюстона», – пишет The Athletic.