Егор Демин – на 8-м месте в рейтинге участников драфта-2025 по версии ESPN

Егор Демин – восьмой в мок-драфте НБА 2025 года от ESPN.

Эксперты ESPN Джонатан Гивони и Джереми Ву представили рейтинг участников драфта НБА 2025 года.

Первое место по-прежнему занимает форвард университета Дьюк Купер Флэгг. Российский защитник Университета Бригама Янга Егор Демин (18 лет, 204 см) находится на восьмом месте.

«После сильного старта, который заставил говорить о нем как о возможном выборе в Топ-5 драфта, Демин стал предметом споров для команд НБА из-за нескольких неудачных выступлений против качественных соперников и пропуска большей части декабря из-за травмы колена.

У Демина есть шанс стать лучшим чистым распасовщиком на драфте, что в сочетании с его размерами делает его весьма интригующим выбором, так как команды НБА заинтересованы в больших и нежадных плеймейкерах. Недостаток физической силы и скорости ног мешает ему в атаках после дриблинга, что может ограничивать его способность играть большую роль «на мяче» в долгосрочной перспективе. Держа в уме лимитированную полезностью Демина в защите, в его игровом профиле нетрудно заметить определенные недостатки.

В Демина по-прежнему верят во многих фронт-офисах, но, вероятно, ему нужно будет сильно прибавить по ходу сезона, чтобы получить высокий пик на драфте», — пишет эксперт Джереми Ву.