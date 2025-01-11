NCAA. Бригам Янг Егора Демина сыграет с Техасским христианским университетом
Сегодня Бригам Янг с Егором Деминым в составе проведет очередной матч в NCAA.
«Кугарс» 18-летнего россиянина сыграют с командой Техасского христианского университета.
NCAA
Техасский христианский университет – Бригам Янг
11 января. 22:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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