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NCAA. Бригам Янг Егора Демина сыграет с Техасским христианским университетом

Сегодня Бригам Янг с Егором Деминым в составе проведет очередной матч в NCAA.

«Кугарс» 18-летнего россиянина сыграют с командой Техасского христианского университета.

NCAA 

Техасский христианский университет – Бригам Янг

11 января. 22:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
университет Бригама Янга
logoЕгор Демин
logoNCAA
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