NCAA. Бригам Янг Егора Демина сыграет с Техасским христианским университетом

Сегодня Бригам Янг с Егором Деминым в составе проведет очередной матч в NCAA.

«Кугарс» 18-летнего россиянина сыграют с командой Техасского христианского университета. NCAA Техасский христианский университет – Бригам Янг 11 января. 22:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.