Егор Демин набрал 12 очков и 6 передач, Бригам Янг потерпел второе поражение подряд

Егор Демин не спас Бригам Янг от второго поражения подряд.

Российский разыгрывающий набрал 12 очков, 4 подбора, 6 передач и 2 перехвата, но его команда потерпела поражение от оппонентов из Техасского технологического университета со счетом 67:72.

За 29 минут Демин реализовал 4 из 12 с игры (1 из 5 из-за дуги) и 3 из 4 с линии.

«Кугарс» с 18-летним россиянином в составе занимают 12-е место из 16 команд в конференции Big12 (1-2, общий показатель в сезоне 10-4).