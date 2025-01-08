Егор Демин набрал 12 очков и 6 передач, Бригам Янг потерпел второе поражение подряд
Егор Демин не спас Бригам Янг от второго поражения подряд.
Российский разыгрывающий набрал 12 очков, 4 подбора, 6 передач и 2 перехвата, но его команда потерпела поражение от оппонентов из Техасского технологического университета со счетом 67:72.
За 29 минут Демин реализовал 4 из 12 с игры (1 из 5 из-за дуги) и 3 из 4 с линии.
«Кугарс» с 18-летним россиянином в составе занимают 12-е место из 16 команд в конференции Big12 (1-2, общий показатель в сезоне 10-4).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем