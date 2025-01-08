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Егор Демин набрал 12 очков и 6 передач, Бригам Янг потерпел второе поражение подряд

Егор Демин не спас Бригам Янг от второго поражения подряд.

Российский разыгрывающий набрал 12 очков, 4 подбора, 6 передач и 2 перехвата, но его команда потерпела поражение от оппонентов из Техасского технологического университета со счетом 67:72.

За 29 минут Демин реализовал 4 из 12 с игры (1 из 5 из-за дуги) и 3 из 4 с линии.

«Кугарс» с 18-летним россиянином в составе занимают 12-е место из 16 команд в конференции Big12 (1-2, общий показатель в сезоне 10-4).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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logoБаскетбол - видео
университет Техас Тек
университет Бригама Янга
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