Лотерея драфта и драфт-комбайн состоятся в мае в Чикаго
НБА объявила место проведения преддрафтовых мероприятий в 2025 году.
Лотерея драфта и драфт-комбайн состоятся в мае в Чикаго.
Лотерея запланирована на 12 мая, просмотр будущих новичков пройдет с 11 по 18 мая.
Россиянин Егор Демин, как ожидается, будет выбран в первом раунде предстоящей церемонии.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA.com
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