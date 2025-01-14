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Лотерея драфта и драфт-комбайн состоятся в мае в Чикаго

НБА объявила место проведения преддрафтовых мероприятий в 2025 году.

Лотерея драфта и драфт-комбайн состоятся в мае в Чикаго.

Лотерея запланирована на 12 мая, просмотр будущих новичков пройдет с 11 по 18 мая.

Россиянин Егор Демин, как ожидается, будет выбран в первом раунде предстоящей церемонии.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA.com
logoНБА
logoдрафт НБА
logoЕгор Демин
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