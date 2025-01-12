«Как только я получу от тебя все, что могу, можешь убираться к черту». Пол Пирс рассказал, как Пэт Райли относится к звездам «Хит»
«Будь я Джимми Батлер, зачем мне оставаться в «Майами», если вы даже не уважаете меня?
Вы не уважаете ни меня, ни то, чего я здесь добился. Я видел, как вы поступали с другими вашими суперзвездами. Например, почему Дуэйн Уэйд не завершил карьеру игроком «Хит»? Да, он завершил карьеру в «Хит», ему поставили статую и все такое, но почему он ушел в «Чикаго», а потом ему пришлось вернуться? Этого не должно было случиться. Это все Пэт Райли.
Я смотрю на Пэта Райли и понимаю, о чем он думает: «Как только я получу от тебя все, что могу, можешь убираться к черту». Таков менталитет Пэта Райли. Взял Шака, выиграл титул, и ты мне больше неинтересен. Леброн – убирайся, Уэйд – тоже. Вот как выглядит для меня ситуация с Джимми Батлером», – сказал чемпион НБА 2008 года.
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